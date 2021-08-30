وزير الكهرباء: نرغب في استكمال مسيرة التعاون مع شركة «سيمنس»

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هلمت فون ستروف، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سيمنس بالشرق الأوسط، ومصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي للشركة بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالي والمستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة.

أكد “شاكر” - بحسب بيان اليوم الإثنين - على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة في التعاون مع شركة سيمنس في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني، من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي.

ولفت إلى أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم، منوهًا بأنه قد تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

وعبر عن رغبته في استكمال مسيرة التعاون مع شركة سيمنس الألمانية على أرض مصر بعد التعاون المثمر والبناء الذي شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس منذ عقود طويلة، والذي كلل بالنجاح فى التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس والشركاء المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات اضافت للشبكة القومية المصرية حوالى 25% من قدرتها والتي تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة (خلال عامين)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر وتلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر ، خاصةً في صعيد مصر ، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لافتًا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان، وجارٍ استكمال إجراءات الربط مع السعودية، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

ونوه إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء للعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحًا أنه جارٍ العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة في صعيد مصر، وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء، بحيث تغطي كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.

كما أشار إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية ومنها الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا، ووجه بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في تلك المبادرة.

ومن جانبه؛ أشاد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سيمنس، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأعرب عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم ، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع ،

وأشار هلمت بالتعاون فى مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل حوالي 840 مليون جنيه ويهدف الى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.

كما يشغل المركز ويراقب وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والبخارية، لضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار “الأردن – ليبيا – السودان”.

وأشاد أيضاً بتحول الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد تحول نوعي في التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.