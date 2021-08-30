الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ندوة لتوعية السيدات في أسيوط بأهمية ترشيد استهلاك المياه

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

نظمت شركة مياه أسيوط والوادي الجديد، ندوة توعية للسيدات وربات المنازل في ساحل سليم، والتي تأتي في إطار حملات التوعية.

وتناولت الندوة أهمية الحفاظ على المياه، وحتمية التعامل مع ثقافة وترشيد استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية والزيادة السكانية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة تسعى جاهدة من أجل الحفاظ على المياه، بنشر ثقافة الترشيد وتعليم اساسيات السباكة البسيطة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف نمط تلك الحملات التى تلبى متطلبات المجتمع سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها.

وأوصت الندوة  بضرورة التطبيق العملى لتوعية السيدات وربات البيوت باعتبارهم قوام الأسرة المصرية، ونشرهم الوعي المائي بين أفراد عائلاتهم وجيرانهم من أجل ترسيخ السلوكيات الإيجابية التى يسعي إليها فريق التوعية واحترام نعمة المياه وترشيد استهلاكها.

وكان قد أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة بادرت بتنفيذ ٩ مراكز ثابتة لخدمة العملاء في الأماكن التالية "مركز ديروط، صدفا، القوصية، منفلوط، مركز الخدمات الرئيسي، ساحل سليم، أبوتيج، الغنايم والخارجة بالوادى الجديد"، بالإضافة إلى سيارتين متنقلتين لخدمة العملاء حول المراكز.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع المبادرات القومية المقدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وائل لطفي

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