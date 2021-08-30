أمن الجيزة يواصل مكافحة تجارة المخدرات بمحيط دور الأيتام بأكتوبر

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة استهداف تجار بيع المخدرات في محيط دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر ونجحت في ضبط 2 متهمين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث اتجار بعض العناصر الإجرامية في المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة «أول وثان أكتوبر»، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وجهت عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، وأسفرت جهودها برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث عن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية".. وبحوزتهما (فرد محلى– عدد من الطلقات– كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولاقت الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

تأتي تلك الجهود استمرارا لمواجهة أجهزة وزارة الداخلية الجرائم بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالمجتمع المصري، وفي إطار الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها القطاعات الشرطية كافة، لحفظ أمن المواطنين.

عقوبات تعاطى واتجار المخدرات:

• المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

• المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

• المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

• لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

• تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

• جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.