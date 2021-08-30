رئيس وزراء ماليزيا يخضع للحجر الصحي

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب اليوم الاثنين أنه يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بكوفيد-19.

ولم يذكر المكتب مدة الحجر الصحي التي سيخضع لها رئيس الوزراء وما إذا كان أجرى فحوصا للتأكد من خلوه من المرض.

وأدي صبري اليمين رئيسا للوزراء الشهر الجاري خلفا لمحيي الدين ياسين الذي استقال من منصبه بعدما فشل في الحفاظ على أغلبية ضئيلة في البرلمان.

ويتولى منصبه وسط حالة غضب عام من أسلوب التصدي للجائحة مع تزايد حالات الإصابة لمستويات قياسية في الآونة الأخيرة في حين تقلصت توقعات النمو نتيجة تضرر الاقتصاد من الإغلاق المطول.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.