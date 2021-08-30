بسبب إعصار أيدا.. إخلاء 290 منشأة بحرية ونقل 11 سفينة حفر

قالت هيئة تنظيمية إن شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيدا عن طريق الخطر بسبب إعصار أيدا القوي خليج المكسيك.

وارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة بعد أن اجتاح إعصار أيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها، وفقا لسكاي نيوز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 73.54 دولار للبرميل، بعد أن صعدت أكثر من 11 في المئة الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من عشرة في المئة الأسبوع الماضي.

وكانت شركات الطاقة أوقفت السبت الماضي 91 في المئة من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وذلك مع اتجاه أيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن أيدا ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، أمس الأحد بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

يذكر أن عمدة مدينة "نيو أورلينز" الأميريكية دعا السكان إلى إخلاء الأحياء غير المحمية، فيما يتوجه إعصار "إيدا" نحو ساحل ولاية لويزيانا، جنوبي الولايات المتحدة.

وقد وصف حاكم لويزيانا الإعصار بأنه سيكون الأعنف منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

فقد قال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز في مؤتمر صحفي السبت الماضي "سيكون هذا أحد أقوى الأعاصير التي تضرب أي مكان في لويزيانا منذ خمسينيات القرن التاسع عشر على الأقل"