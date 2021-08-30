الإثنين 30 أغسطس 2021
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عالم

جانتس: تحوّل إيران لدولة نووية سيطلق سباق تسلح إقليمى

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن "خطر تحول إيران لدولة نووية لا يحيق بإسرائيل وحدها، ولن يزيد من عدائها للمنطقة فحسب، بل سيؤدي إلى سباق تسلح إقليمي".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، في كلمة له خلال أمسية تكريمية لذكرى الصحفي روني دانيئيل بمناسبة مرور 30 يوما على وفاته، قال غانتس إن "دانيئيل كان سيسر عند سماعه أقوال (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بأن إيران لن تحصل على القنبلة النووية بأي حال من الأحوال، وأننا سنتطرق إلى حلول أخرى بحال فشلت المساعي الدبلوماسية". 

وأضاف: "إنها أقوال في غاية الأهمية والوضوح وتذكرنا بأن إيران ليست مشكلة إسرائيل حصرا، بل تهدد الشرق الأوسط والعالم بأكمله".

وشدد على "ضرورة أن يتجند العالم بأكمله لهذه المهمة قبل فوات الأوان"، مضيفا أن "الخطر بتحول إيران إلى دولة نووية لا يحيق بإسرائيل وحدها، ولن يزيد من عدائها للمنطقة فحسب بل سيؤدي إلى سباق تسلح إقليمي من شأنه أن يضع في دائرة الخطر الكثير من دولة، وسيتسبب بوصول أسلحة متقدمة إلى أيد غير متزنة وغير مسؤولة وإلى أنظمة يحكمها إرهابيون". 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 31 ألفا و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة؛ ارتفع عدد الإصابات إلى 4 ملايين و926 ألفا و964 إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و 877 حالة في وضع حرج.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 581 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 106 آلاف و 482 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و146 ألفا و 742 شخصا حتى الآن.
 

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