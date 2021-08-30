«ثقافة أسوان» تختتم فعاليات المسرح المتنقل بمركز كوم أمبو ضمن «حياة كريمة»

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرغامة التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" للتنمية الشاملة للريف المصري.

ختام فعاليات المسرح المتنقل

وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "العنف الأسرى وظواهره السلبية"، ألقها الدكتور حنفي عبد الغني تحدث عن العنف، وهو استخدام القوة المادية والمعنوية لإلحاق الأذى بالآخر.

ختام فعاليات المسرح المتنقل

وقال الدكتور حنفي عبد الغني، إن العنف يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه أولادهما والعكس، والعنف الجسدي والجنسي واللفظي بالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري.

ختام فعاليات المسرح المتنقل

وأشار "عبدالغني"، إلى أن من أسباب العنف سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة في تعاملها، وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، سوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية، وظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة، موضحًا أن أثر العنف على الأسرة يسبب تفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الإحساس بالأمان وربما نصل إلى درجة تلاشي الأسرة.

ختام فعاليات المسرح المتنقل

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء بقصائد متنوعة منها "قصيدة "لا تأمنن" لعلي الدفشي، حسن حفني، قصيدة "ياعاشقين النبى، الحسد، خوفت منك"، بالإضافة لفقرة اكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الغناء و الشعر و النميم"، وتقديم عرض مسرح عرائس حكاية "الحصان الجميل" للفنان موسى محمد.

ختام فعاليات المسرح المتنقل

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بقرية الحجز بحري التابعة لمركز إدفو، والتي تأتي ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالي 31 قرية رئيسية و 100 قرية فرعية و 315 نجع وعزبة وكفر، وتبعد 150 كم شمال مدينة أسوان، حيث تضم 12 تابع بإجمالي 50 ألف نسمة.

ختام فعاليات المسرح المتنقل

جاء ذلك في إطار الجهود والأنشطة الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصري "حياة كريمة".

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل

ختام فعاليات المسرح المتنقل