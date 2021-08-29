المغرب تتصدر.. «الإحصاء» يعلن خريطة التبادل التجارى مع دول شمال إفريقيا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول شمال إفريقيا سجلت ارتفاعًا إلى حدود 806.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، مقابل 637 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 169.6 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر للمغرب سجلت 285.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 180.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 105 مليون دولار، يليهل الصادرات للجزائر والتى بلغت 245.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 181.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 63.4 مليون.

أضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر لتونس بلغت 98.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 97.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 1.5 مليون دولار.

فى المقابل، سجلت واردات مصر من دول شمال إفريقيا 301.1 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، مقابل 252.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 49 مليون دولار، وجاءت المغرب فى المرتبة الأولى بواردات 174.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 71.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 103.4 مليون دولار، كما بلغت الواردات من تونس 36.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 28.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 7.3 مليون دولار، والجزائر 26.1 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 110.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 84.2 مليون دولار.