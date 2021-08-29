حسان دياب يوجه بضبط الأوضاع وإنهاء التوتر في مغدوشة وعنقون بصيدا

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، بضرورة ضبط الأوضاع وإنهاء التوتر في بلدتي مغدوشة وعنقون بنطاق منطقة صيدا بمحافظة جنوب لبنان.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب- في بيان، اليوم الأحد- أنه تابع الوضع في بلدتي مغدوشة وعنقون وأجرى اتصالات بوزيرة الدفاع زينة عكر والقيادات العسكرية والأمنية لضبط الوضع وإنهاء التوتر.

كان التوتر بين أهالي البلدتين قد تصاعدت حدته، اليوم، وذلك إثر أعمال عنف بين مجموعة من شباب البلدتين، بسبب قيام عدد من أهالي عنقون بمحاولة فتح إحدى محطات الوقود في مغدوشة بالقوة، مساء أمس الأول، وذلك بعد أن أغلقت أبوابها بسبب الفوضى العارمة التي تحدثها طوابير السيارات والدراجات النارية والراغبين في الحصول على الوقود بالبلدة، مما أسفر عن إصابة عدد من المشاركين في أعمال العنف من البلدتين.

وبعد محاولات التهدئة، أمس، ومنع التصعيد بين البلدتين وحصر الأمر باعتباره خلافا فرديا، قام عدد من الشباب بقطع الطريق الواصل بين البلدين وتم الاعتداء على الأهالي وتحطيم عدد من السيارات وإشعال النيران في الأشجار وعدد من الحدائق.

يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه القوى الأمنية في البلدتين في محاولة للسيطرة على الوضع، ومنع تطور أعمال العنف التي بلغت ذروتها اليوم وأدت لسقوط عدد من المصابين وخسائر مادية إثر قطع الطرق وتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات الأفراد.

في سياق متصل، كثفت القوى السياسية والشعبية والدينية والقيادات الأمنية والأجهزة الحكومية من جهودها لوضع حد لتصعيد التوتر بين بلدتي عنقون ذات الغالبية المسلمة ومغدوشة ذات الغالبية المسيحية المتجاورتين بمنطقة صيدا بمحافظة جنوب لبنان.

وقام عدد من شباب بلدة عنقون اليوم بقطع الطريق الواصل بين البلدين ودخول عدد من المنازل عنوة في مغدوشة والاعتداء على الأهالي وتحطيم عدد من السيارات وإشعال النيران في الأشجار وعدد من الحدائق، وذلك ردا على قيام عناصر من مركز شرطة مغدوشة بالبحث عن المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها إحدى محطات الوقود في وقت متأخر من مساء الجمعة.