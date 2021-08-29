الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فايز محمد يبدأ حلمه ويجسد شقيق نيللي كريم في «صقر وكناريا»

فايز محمد فايز
فايز محمد فايز

حقق الفنان الشاب فايز محمد فايز، ابن مبادرة «ابدأ حلمك»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، للكشف عن المواهب الشابة في مجال التمثيل، نجاحا كبيرا في دورتها الأولى، ويستعد الآن للمشاركة في أحداث الفيلم السينمائى الجديد «صقر وكناريا»، للنجم أحمد عز، والمقرر تصويره مطلع شهر سبتمبر المقبل.

والفيلم يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز كل من ماجد الكدواني ونيللي كريم، ومن إخراج أحمد علاء الديب، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال الفيلم وتحديد أماكن التصوير المختلفة لبدء التصوير.

ويلعب فايز محمد فايز دور، الشقيق الأصغر للفنانة نيللي كريم، في الفيلم الذي ينتمي لنوعية  الأعمال اللايت كوميدي الاجتماعية، وانتهي أيمن وتار من كتابة جزء كبير من السيناريو، بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التي كتبها أيمن وتار في الفترة الأخيرة وكان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، أحمد عز وماجد الكدواني انتهيا قبل أيام من تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم «الجريمة»، ويشارك في بطولته منة شلبي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج شريف عرفة وتدور أحداثه في السبعينيات، حيث يعاني أحمد عز خلال الأحداث من الهلوسة أثناء تواجده في إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

مشروع «ابدأ حلمك» من المشاريع الثقافية الهامة التى تقدمها وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة وإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، حيث أن المشروع يمر تباعا فى محافظات مصر بالإضافة إلى نوادى السينما التى ستكون شهريا بالمحافظات.

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