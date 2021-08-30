نادى الحوار يكشف القصة الكاملة لوفاة رنا وائل لاعبة الجودو

أصدر نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة بيانًا بشأن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي فيما يخص واقعة وفاة لاعبة الجودو رنا وائل حسين الغندور، أوضح فيه بعض الحقائق الهامة بشأن تلك الواقعة.



وقال البيان إنه "أثناء حضور بعض أولياء أمور لاعبي الجودو ومنهم والدة اللاعبة رنا وائل بمكان التدريب، وبعد نهاية فترة استراحة اللاعبة وزملائها بالمجموعة، تمهيدًا لاستكمال التدريبات، إذ قام المدرب بتوجيه اللاعبة للعب مباراة مع زميلتها".



وأضاف البيان: “عند قيام اللاعبة من وضع الجلوس إذ تفاجأ الحاضرون جميعا ومنهم والدة اللاعبة بوقوعها على أرضية بساط اللعب مغشيًا عليها على الفور، وتلقى المسعف بمقر وحدة الإسعاف الدائمة، التي تعمل على مدار 12 ساعة بمسعفين مدربين ومعتمدين بالنادي، استدعاءً من مشرفي النشاط الرياضي لوجود لاعبة في حالة إغماء بصالة الألعاب القتالية”.

وتابع أنه "تم التعامل مع الحالة لحين استدعاء سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى على الفور، وبدأ المسعف عمل إنعاش تجاوبت اللاعبة مرتين والتقطت أنفاسها في وجود كل الحضور، حتى وصلت سيارة الإسعاف للنادي وتم إبلاغ مسعف سيارة الإسعاف بالحالة وطلب منه استكمال إنعاش القلب رئويا وتحركت سيارة الإسعاف باللاعبة من النادي، ووصلت اللاعبة للمستشفى خلال دقائق، وتم إجراء محاولات بالمستشفى لإنعاش القلب التى لم تحقق فائدة، وأفاد تقرير المستشفى بأن اللاعبة وصلت وعضلة القلب متوقفة تماما وفشلت عدة محاولات لإنعاش القلب.



وأشار البيان في ختامه إلى أن ما يتم تداوله من أخبار لا تمت بأي صلة بالواقع.

وتوفيت طفلة تدعى «رنا وائل» (13 عامًا) أثناء ممارسة لعبة الجودو في نادي «الحوار» للألعاب الرياضية في المنصورة، إذ تعرضت لأزمة صحية مفاجئة.

ونعى مجلس إدارة النادي الطفلة عبر صفحته على فيسبوك، وتمّ إعلان الحداد بالنادي لمدة 3 أيام، تتوقف خلالها جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي.

وجاء في النعي: «راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملون به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي، البطلة رنا وائل حسين الغندور وتعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي، اعتباراً من الأحد الموافق 29 أغسطس، ونسأل الله لأسرتها الصبر والسلوان».