القاهرة توافق على طلب نائب التنسيقية برصف شوارع دار السلام

نجح محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على مذكرة من محافظة القاهرة تفيد بالموافقة على الطلب الذي تقدم بها لرصف شوارع (الفيوم- ٩ بمنطقة حدائق المعادي- جسر اللألاي- الجسر البراني- أسيا) بدار السلام، والموافقة على ضم تلك الشوارع إلى خطة الرصف الخاصة بالعام المالي الحالي، على أن يقوم حي دار السلام بتنفيذ أعمال الرصف المطلوبة.

وكان وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية شارك في فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وطارق الخولي، ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعي، وراجية الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ، كما شهد اللقاء حضور نخبة من السياسيين والإعلاميين، وقيادات المجتمع المدني، والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات.

وشارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك"، الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وعماد خليل، ومنال هلال، أعضاء مجلس النواب، ومحمد فريد، وعمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ، وتضمن اللقاء جلسة حول "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.



وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية "إنفوجراف" جديدة عن تفاصيل ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب "التنسيقية"، والتي شملت 3993 طلبا خدميا تم تقديمها لـ163 جهة حكومية، تمت الموافقة علي 866 من قبل الحكومة، كما حصل نواب التنسيقية علي 34 تدريبا متخصصا خلال دور الانعقاد الأول.

وأضافت الورقة أن حضور نواب التنسيقية 236 فعالية وندوة و76 اجتماعا و1977 ظهورا إعلاميا.