عصابة تسرق «ميكروباص» وتحاول إخفاء الجريمة بـ«حيلة رقم الشاسيه»

تمكّن رجال المباحث في مديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة ميكروباص بمدينة نصر بقصد التلاعب في بياناتها واستبدالها بأخرى هالكة نتيجة حادث سير وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلّغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة سيارة ميكروباص تابعة لجهة عمله حال توقفها بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان لأحدهما معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما وصلة كهرباء و6 مفتاح مصطنع ومفك حديدي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة وأجزاء من السيارة المستولى عليها.

وأضافا بتصرفهما في السيارة المستولى عليها بتسليمها لعميلهما وهو كهربائي، أمكن ضبطه، بقصد التصرف فيها بالبيع وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع السيارة.

وقال الكهربائي إنه تصرّف في السيارة بالبيع لسائق يقيم في السويس لتعرض إحدى السيارات الخاصة بأحد معارفه لحادث سير بذات المواصفات وقيام الأخير بالاتفاق مع سمكري سيارات يقيم في الدقهلية لوضع أرقام شاسيه السيارة المتهالكة من الحادث على السيارة المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستولى عليها عقب قيامه بالتلاعب بأرقام الشاسيه وقطعة الشاسيه الخاص بالسيارة المستولى عليها والأدوات المستخدمة في تغيير أرقام الشاسيه ولوحات معدنية خاصة بالسيارة المُبلغ بسرقتها ولوحات معدنية غير مُبلغ بسرقتها خاصة بسيارة بذات المواصفات.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.