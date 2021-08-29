الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: 30 مكتبا لتطعيم المسافرين ضد كورونا

تلقيح المواطنين
تلقيح المواطنين

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بدء تشغيل المكاتب الجديدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا للمسافرين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار "المحافظ" إلى أنه تم زيادة أعداد المكاتب العاملة في تطعيم المسافرين إلى 30 مكتب بدلا من 8 مكاتب تيسيرا على المسافرين وإنهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى المكتب الواحد يستقبل 300 فرد يوميا.

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تلقيح المواطنين

وصرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بأنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المسافرين واستخراج شهادات التطعيم لجميع المسافرين خلال 10 أيام. 

وأشار إلى أنه على جميع المسافرين بضرورة التسجيل على موقع الوزارة، مؤكداً على أنه سيتم إرسال رسالة للمسافرين لتحديد أيام التطعيم لكل مسافر.

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تلقيح المواطنين

وناشد "مختار" جميع المواطنين الراغبين في السفر الالتزام بالمواعيد المحددة لهم من قبل وزارة الصحة منعا للتدكس والازدحام أمام مكاتب التطعيم حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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تلقيح المواطنين

الجدير بالذكر أن المكاتب المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا وعددهم 30 مكتب هم ( مكتب صحة أول المنصورة - مكتب صحة ثاني المنصورة - وحدة طب أسرة قولنجيل - مركز طب أسرة ميت مزاح - مركز طب أسرة شبرا بدين - مركز طب كوم الدربي - مكتب صحة ميت غمر - مركز طب أسرة كوم النور - مركز طب أسرة ميت محسن - مكتب صحة اجا - مركز طب أسرة صهرجت الصغرى - مركز طب أسرة سنجيد - مركز طب أسرة شبراويش - مكتب صحة الجمالية - مكتب السنبلاوين - مركز طب أسرة ميت غريطه - مركز طب أسرة برقين - مكتب صحة المطرية - مكتب صحة المنزلة - مكتب صحة بلقاس - مركز طب أسرة المعصرة - مكتب صحة جمصة - مكتب صحة دكرنس - مكتب صحة شربين - مركز طب أسرة ميت الكرما - مركز طب أسرة ديسط - مكتب صحة منية النصر - مركز طب أسرة الكفر الجديد - مركز طب أسرة بهوت - مكتب صحة نبروه).

الدقهلية لقاح كورونا محافظ الدقهلية أيمن مختار صحة الدقهلية

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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