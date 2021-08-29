الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع كريمات «بير سلم» في البحيرة

ضبط مصنع كريمات بير
ضبط مصنع كريمات بير سلم

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، وضبط المتلاعبين بالدعم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 2300 عبوة منتج نهائي من كريمات الشعر المعدة للبيع بالأسواق بأسماء شركات عالمية معروفة وضبط 1200 لتر من المواد الخام المستخدمة في التصنيع عبارة عن فازلين أبيض وزيوت.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

وزارة التموين البحيرة مباحث التموين حماية المستهلك منتهية الصلاحية الصلاحية التجارة الداخلية

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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