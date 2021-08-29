ضبط مصنع كريمات «بير سلم» في البحيرة

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، وضبط المتلاعبين بالدعم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 2300 عبوة منتج نهائي من كريمات الشعر المعدة للبيع بالأسواق بأسماء شركات عالمية معروفة وضبط 1200 لتر من المواد الخام المستخدمة في التصنيع عبارة عن فازلين أبيض وزيوت.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.