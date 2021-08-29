صرف 52.8 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

قال أحمد جابر، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية صرفت خلال شهر يوليو الماضي، منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 52 ألفًا و800 جنيه، لـ25 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4300 عامل غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية، أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 305 منشآت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأسفر الحملات عن تحرير 13 محضرًا، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 25 عاملًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشأة، وتحرير 15 محضرًا للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 109 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 15 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 75 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 70 ألف جنيه لـ27 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4300 عامل غير منتظم، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

كما قامت المديرية، بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 309 منشآت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 16 محضرًا، بالإضافة إلى عقد ندوتي توعية للعمال حضرها 17 عاملًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 92 منشأة، وتحرير 11 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 6 ندوات توعية في نفس المجال.

كما قامت بمتابعة 102 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، قامت بعمل زيارات تفتيشية على 376 منشأة، حيث تم خلالها تحرير 31 محضر مخالفة قانون العمل، وذلك من خلال مفتشي العمل على 294 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 82 منشأة، وتحرير 17 محضرًا للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 143 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وصرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، أيضًا خلال شهر مايو الماضي، منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 84 ألف جنيه لـ27 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4300 عامل غير منتظم، واستخراج 702 شهادة قياس مستوى المهارة، و850 رخصة مزاولة المهنة.