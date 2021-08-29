منح الضبطية القضائية لـ13 من العاملين في الصرف الصحي بالإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 13 من العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاص عملهم.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 1882 لسنة 2021 ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم، منح 13 مسئول وموظف بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 15 من القانون رقم 438 لسنة 2021 بشأن منح العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية صفة الضبطية القضائية.