الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن بوست: بايدن يخطط لسحب جميع الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان

بايدن
بايدن

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحب سفير بلاده وجميع الموظفين الدبلوماسيين من أفغانستان بحلول يوم الثلاثاء، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين.

 

وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح متى أو ما إذا سيعودون إلى البلاد.

 

وحسب الصحيفة، فإنه رغم "اهتمام طالبان المعلن" بأن تحتفظ الولايات المتحدة ببعثة دبلوماسية في كابل، لم تتخذ إدارة بايدن قرارا نهائيا شأن الشكل المستقبلي لتواجدها في أفغانستان.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم الجمعة إن إدارة بايدن "تناقش بنشاط" طلب "طالبان" مع حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم تتواصل بشكل مباشر مع "طالبان" حتى الآن لبحث الشكل المحتمل للبعثة الدبلوماسية، وفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.


 و علي صعيد آخر ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، متعهدا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.


وأضاف بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض - "هذا الصباح، التقيت فريقي للأمن القومي في واشنطن وقادتي الميدانيين. ناقشنا الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش خراسان الإرهابي في أفغانستان. قلت إننا سنتعقب التنظيم المسئول عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابول، وفعلنا. هذه الضربة لن تكون الأخيرة. سنواصل اصطياد أي شخص متورط في هذا الهجوم المشين".


وتابع: الوضع على الأرض لا يزال خطيرا للغاية، وتهديد الهجمات الإرهابية على المطار يبقى مرتفعا. أخبرني قادتنا أن هجوما (جديدا) مرجحٌ جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة. وجّهتهم باتخاذ كل تدبير ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من امتلاكهم كل السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض، وقد طمأنوني بأنهم فعلوا، وأنهم سيتخذون تلك التدابير بينما يكملون مهمتهم ويُرجعون أفرادنا بأمان.


وأردف بايدن يقول: "رغم الموقف المحفوف بالمخاطر في كابول، فإننا نواصل إجلاء المدنيين. أمس، أخرجنا 6 آلاف و800 شخص آخرين بينهم مئات الأمريكيين. واليوم، ناقشنا التحضيرات الجارية لمساعدة الناس في مواصلة الخروج من أفغانستان بعد مغادرة جيشنا".

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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