الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 50 محضرا فى حملة تموينية بالبحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، وضبط المتلاعبين بالدعم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وأسفرت تلك الحملة، التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بناحية مركز دمنهور وإيتاي البارود وكوم حمادة والدلنجات ووادي النطرون، عن تحرير عدد 50 محضرًا في مجال المخابز، حيث تم ضبط 4 مخابز بلدية تصرفت في كمية من الدقيق قدرها 120 شيكارة زنة 50 كجم للشيكارة الواحدة عن طريق بيعها بالسوق السوداء، و تحرير عدد 27 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، وضبط عدد 4 مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 15 محضرًا لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت التفتيش، وعدم نظافه أدوات العجين، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وجاري العرض على النيابة العامة.

كما تحرير عدد ٦ محاضر بمدينة النوبارية أول أمس، حيث تحرر محضر لمخزن أسمده ومخصبات زراعية بدون ترخيص والتحفظ على ٣٠ طن مخصبات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، ومحضر لحوم مجمدة وكبدة ولحوم مفرومة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع ١٥ كيلوجرام، و٣ محاضر ذبح خارج المجازر بواقع ١٧ كيلو جرام لحوم، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وزارة التموين مباحث التموين لحوم مجمدة وادى النطرون كوم حمادة منتهية الصلاحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

أول تعليق من الزمالك على الاستغناء عن جنش

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة

إصابة 11 فلسطينيا برصاص إسرائيلي على حدود غزة

إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا