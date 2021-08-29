تحرير 50 محضرا فى حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، وضبط المتلاعبين بالدعم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وأسفرت تلك الحملة، التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بناحية مركز دمنهور وإيتاي البارود وكوم حمادة والدلنجات ووادي النطرون، عن تحرير عدد 50 محضرًا في مجال المخابز، حيث تم ضبط 4 مخابز بلدية تصرفت في كمية من الدقيق قدرها 120 شيكارة زنة 50 كجم للشيكارة الواحدة عن طريق بيعها بالسوق السوداء، و تحرير عدد 27 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، وضبط عدد 4 مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 15 محضرًا لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت التفتيش، وعدم نظافه أدوات العجين، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وجاري العرض على النيابة العامة.

كما تحرير عدد ٦ محاضر بمدينة النوبارية أول أمس، حيث تحرر محضر لمخزن أسمده ومخصبات زراعية بدون ترخيص والتحفظ على ٣٠ طن مخصبات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، ومحضر لحوم مجمدة وكبدة ولحوم مفرومة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع ١٥ كيلوجرام، و٣ محاضر ذبح خارج المجازر بواقع ١٧ كيلو جرام لحوم، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.