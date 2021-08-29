الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد أول حفل تخرج لطلاب الجامعة منذ إنشاءها (صور)

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل الطلاب

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مساء السبت، حفل تخرج طلاب كليات جامعة الأقصر، والذي يقام لأول مرة منذ إنشاءها.

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 حفل تخرج طلاب جامعة الأقصر


حضر الحفل كلا من النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ووفد بنك دبي الإمارات الوطني والذي ضم كلا من: أشرف انطون، رئيس القطاع الحكومي والاستراتيجي، وليد فرغلي، مدير قطاع منطقة الصعيد، وشيماء محمد علي، نائب مدير القطاع الحكومي والاستراتيجي، ومحمود يسري، مدير فرع الاقصر، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأسر الخريجين.

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 حفل تخرج طلاب جامعة الأقصر

بدأ الحفل الذي قدمه الإعلامي خالد النوبي، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، أعقبه كلمة للدكتورة شيماء عبدالستار، منسق حفل التخرج، استعرضت فيها جهود تنظيم الحفل، كما عرض الدكتور محمد رمضان سعدي، منسق حفل التخرج، احصائية لعدد خريجي كليات جامعة الأقصر وعدد الأوائل.

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 حفل تخرج طلاب جامعة الأقصر

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة قطعت عهدا بتنظيم حفل يليق بجامعة الأقصر، واليوم أوفت بذلك، مؤكدا ان الجامعة اعتمدت نتيجة البكالوريوس في وقت قياسي لتنظيم حفل التخرج في أقرب وقت، مهنئا أوائل الخريجين والطلاب بالتخرج.

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 حفل تخرج طلاب جامعة الأقصر

وأعرب عن سعادته برؤية طلاب الجامعة يرتدون وشاح التخرج في أول حفل تخرج مجمع لكليات الجامعة، وزف رئيس جامعة الأقصر، البشرى، لأهل الأقصر بقرب افتتاح كلية الطب.

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 حفل تخرج طلاب جامعة الأقصر

وكرم رئيس الجامعة رعاة الحفل: بنك دبي الإمارات الوطني، الذي قدم هدايا قيمة لأوائل الخريجين، كما كرم الشركات المشاركة في الحفل: نيو فيجن، نيو تيك، انفورماتيك، وفندق شتايجن برجر اشتي، وأهداهم درع الجامعة وشهادات تقدير، كما كرم رئيس الجامعة الدكتور محمد رمضان سعدي، والدكتورة شيماء عبدالستار، منسقي الحفل، ومن جانبه اهدى وفد بنك الإمارات دبي الوطني، درع البنك وشهادة تقدير لرئيس جامعة الأقصر.

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 حفل تخرج طلاب جامعة الأقصر


وكرم محجوب، أوائل الخريجين وعددهم 18 طالبا، على مستوى كليات السياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والألسن، والآثار والحاسبات والمعلومات، كما كرم رئيس الجامعة، خريجي جامعة الاقصر، وأهداهم شهادات تقدير، ودروع ونياشين.

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 حفل تخرج طلاب جامعة الأقصر
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 حفل تخرج طلاب جامعة الأقصر


وتخلل الحفل في ختامه، فقرات فنية متنوعة لفرقة الموسيقى العربية، وفرقة بيبو هريدي، وسط اجواء من الفرحة والبهجة.

طلاب طلاب الجامعة أعضاء هيئة التدريس جامعة الاقصر حفل تخرج شهادات تقدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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