التشيك تسجل 184 إصابة جديدة بكورونا.. وأوروجواي تطعم 70% من سكانها

سجلت جمهورية التشيك 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو براغ الدولي، اليوم السبت، أن أعداد الإصابة المشار إليها تمثل زيادة بنحو 14 حالة عن الأعداد التي تم تسجيلها في اليوم ذاته من الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات جراء إصابتهم بفيروس كورونا بلغ 65 شخصا.

وتعد التشيك رابع دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث الدول الأقل تأثرا بجائحة فيروس كورونا بمتوسط 24 حالة إصابة بين كل 100 ألف حالة خلال الأسبوعيين الماضيين، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومن ناحية أخري، وقع رئيس أوروجواي لويس لاكال بو مرسوما بقرار يحدد شروط عودة مالكي العقارات الأجانب إلى بلاده اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل وإحضار أفراد أسرهم حتى أقارب الدرجة الثانية، بشرط أن يكونوا جميعا قد تم تطعيمهم بالكامل ضد (كوفيد-19)، بينما تم تحديد المرحلة التالية من جدول فتح الحدود في الأول من نوفمبر القادم.

ووفقا للمرسوم، يتعين على المسافرين إلى أوروجواي تقديم شهادة التحصين وأيضا تقديم اختبار PCR سلبي، وفي اليوم السابع من إقامتهم في أوروجواي يتم اعتماد اختبار سلبي جديد، وفي كلتا الحالتين يتحمل الأجنبي تكلفة الاختبارات.

وينص المرسوم، وفقا لوكالة أنباء جنوب الأطلنطي، على أن "التحصين يجب أن يكون خلال الأشهر الستة الماضية قبل الوصول إلى البلاد، ويجب على الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والذين ينتمون إلى عائلة الشخص الذي لديه ممتلكات في أوروجواي ويصلون من بلد لم يتم فيه الموافقة على أي نوع من التطعيم لفئتهم العمرية "الامتثال للعزل المحدد بالمعايير الصحية مع عائلاتهم".

وفي السياق نفسه، قال سفير الأرجنتين في مونتيفيديو ألبرتو إريبارن إنه "يمكن إعادة فتح المعابر البرية بين البلدين قريبًا للأشخاص الذين يعيشون في المواقع الحدودية والذين تأثروا أكثر من غيرهم بالقيود".. كما قال عمدة مالدونادو إنريكي أنتيا إن "عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي ستكون تدريجية للغاية، ولا نفكر في سيل من السياح في الوقت الحالي".

وأعلنت وزارة الصحة في أوروجواي، في بيان، أن 70% من سكانها قد تلقوا بالفعل جرعتهم الكاملة ضد فيروس كورونا بأحد اللقاحات المعتمدة لدى البلاد (كورونافاك وفايزر وأسترازينكا)، موضحة أن حوالي 2.5 مليون شخص جرى تطعيمهم بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس من إجمالي عدد سكان البلاد منذ بداية شهر مارس الماضي، بينما تلقى حوالي 1.7 مليون شخص الجرعة الأولى وينتظرون الجرعة الثانية.

وأشاد وزير الصحة في أوروجواي دانيال ساليناس بهذه النتائج على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن حوالي 220 ألف شخص تم تطعيمهم بجرعة معززة ثالثة، بينما من المقرر أن يتم تطعيم 329 ألف شخص بالجرعة الثالثة قريبا.