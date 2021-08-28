سقوط عصابة مسلحة استولت على سيارة أسطوانات غاز بشبرا الخيمة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة محملة بأسطوانات غاز في القليوبية بالإكراه، وإطلاق عيار نارى وإصابة قائدها، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات باستقباله سائقا، مقيما بدائرة القسم "مُصاب بعيار خرطوش بالبطن"، وبسؤال مرافقه (سائق، مقيم بدائرة القسم) قرر أن المصاب من بلدته بمحافظة قنا، ويعمل طرفه سائق سيارة، وعلم من الأهالى أنه حال سيره بمنطقة سكنه بسيارة نقل ملك شقيقه مُحملة بـ(13 أسطوانة غاز) لتوزيعها على المحال والورش التجارية استوقفه 3 مجهولين يستقلون سيارة، وقام أحدهم بإطلاق عيار ناري من فرد محلي فأحدث إصابته المشار إليها، واستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومشاركة مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن العثور على السيارة المُبلغ بسرقتها والسيارة الأجرة التي استخدمها المتهمون في ارتكاب الواقعة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

كما تم تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم لسرقة السيارة المشار إليها وابتزاز مالكها على مبلغ مالي مقابل إعادتها، وقاموا باستئجار السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "دون علم مالكها" واستقلالها وتتبعوا السيارة النقل وقائدها، وأثناء قيامهم بسرقة السيارة قاومهم المجنى عليه وأمسك بأحدهم الذى بادر بإطلاق عيار نارى من سلاح (فرد محلي) كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها ولاذوا بالهرب بالسيارتين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فـى أسطوانات الغاز بالبيع "تم ضبطها"، كما أرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة.