السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهجرة»: تيسيرات للمصريين الحاصلين على شهادات ثانوية عربية بتنسيق الجامعات

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

قالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم التواصل مع "وزارة التعليم العالي" استجابة للعديد من رسائل المصريين بالخارج حول أعمال التنسيق للشهادات العربية.

وأفادت "الهجرة" أن تنسيق هذا العام سيشهد تسهيلا على أبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية المعادلة؛ حيث تم الاتفاق مع مكتب التنسيق على قبول صورة طبق الأصل من الشهادات موثقة من القنصلية المصرية فى بلد الحصول على الشهادة، مع كتابة الطالب وولي الأمر إقرارا بتسليم أصل الأوراق بعد إعلان النتائج وقبل استلام خطاب الترشيح ويعتبر الترشيح ملغى إذا لم يتقدم الطالب بأصل الشهادات.

وفي السياق ذاته، أضافت "الهجرة" أن هناك العديد من الاستفسارات والمناشدات بشأن عدم إمكانية الحصول على نسخ من أصل الشهادة الثانوية من دول عربية، فجاء قرار "التعليم العالي"، تيسيرا على أبنائنا الحاصلين على شهادات عربية من دول الخليج بقبول صور طبق الأصل مع التعهد بتقديم الأصل.

وثمنت "الهجرة" التعاون المشترك بين وزارات ومؤسسات الدولة لما يحقق مصلحة المواطن، مشيدة بما يحدث في مصر من طفرة تعليمية وانطلاق العديد من الجامعات الأهلية بمواصفات عالمية، مؤكدة حرصها على تعريف الدارسين بالخارج بهذه الجامعات.

وكانت عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا، مع أعضاء غرفة العمليات بوزارة الهجرة؛ لمتابعة تسجيل المسافرين للحصول على اللقاح لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج لمن سبق وتلقى لقاح غير معتمد في دولة السفر، وإعداد قوائم بالبيانات الخاصة بهم، لموافاة وزارة الصحة والسكان بها ليتلقوا لقاح كورونا المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ووجهت وزيرة الهجرة بإعداد قوائم مفصلة بكافة البيانات الخاصة بالمسافرين المسجلين لدى الوزارة حتى تم إرسالها لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم بشأن إعطائهم اللقاح المعتمد بالدول المسافرين إليها.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم المواطنين الراغبين في السفر وتلقوا لقاح فيروس كورونا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7.

الهجرة المصريين بالخارج السفير نبيلة مكرم التعليم العالي التنسيق

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