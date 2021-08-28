تقرير أمريكى: الحرب فى إثيوبيا تسببت فى مقتل وتشريد الملايين بتيجراى

قالت محطة راديو"wcmy" الأمريكية، أن الحرب في إثيوبيا تسببت في مقتل الآلاف وتشريد الملايين من الإثيوبيين في أقليم تيجراي، وقالت المحطة الإمريكية، إن هناك قصصا مروعة ومفجعة تتدفق وتأتي من إثيوبيا.

وتابعت المحطة الأمريكية، أنه في داخل المنطقة الشمالية من تيجراي، يقع الملايين في وسط الحرب الأهلية بين قوات الدفاع التيجراي والحكومة الإثيوبية.

وتم اتهام كل جانب بارتكاب فظائع طوال الصراع، مع استخدام الاغتصاب والتجويع الممنهج كأسلحة حرب، وفقًا للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمريكيين وجماعات المراقبة مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.



كما دمرت طرق وجسور ومستشفيات ومزارع، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية ، بحسب مجموعات إغاثة، كما أنه من الصعب الحصول على المعلومات، حيث أدى انقطاع الإنترنت من قبل الحكومة الإثيوبية إلى قطع اتصال العائلات داخل وخارج البلاد لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر في كل مرة.

وتابعت المحطة الأمريكية: أنه مع أكثر من 110 ملايين شخص في إثيوبيا التي تعتبر ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان قد تسبب الصراع في مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص في تيجراي، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، جرفت الأمواج ضحايا للفظائع في الحرب الأهلية الوحشية التي استمرت 10 أشهر على ضفة نهر في السودان المجاور ويُعتقد أن هناك حوالي خمسين جثة طفت على نهر حدودي مع السودان وانا هذه الجثث أتت من اقليم تيغراي وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

وأفادت منظمة العفو الدولية بوجود أنباء عن وقوع مذابح وتطهير عرقي واعتداء جنسي واسع النطاق على أيدي قوات الحكومة الإثيوبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين: إن الولايات المتحدة شهدت "أعمال تطهير عرقي" ، لكنها لم تصل إلى حد وصف الفظائع بأنها إبادة جماعية - وهو مصطلح قانوني محدد في القانون الدولي.

ونفت الحكومة الإثيوبية بشدة مثل هذه الاتهامات.

وفي الأسبوع الماضي فقط، دعت إدارة بايدن الحكومة الإثيوبية لعرقلة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك القوافل، قائلة إن طعام عمال الإغاثة سينفد هذا الأسبوع.

في مايو ، أصدر الأمريكي الرئيس جو بايدن بيانًا مطولًا دعا فيه إلى وقف إطلاق النار ومفاوضات لوقف الصراع وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك انتشار العنف الجنسي.

كما اختارت إدارة بايدن مبعوثًا خاصًا للمنطقة للضغط من أجل حل دبلوماسي - وأطلقت طلقة تحذيرية على الحكومة الإثيوبية ، الشريك الأمريكي المهم ، من خلال فرض عقوبات محدودة.

وفي مايو، قالت وزارة الخارجية الأمريكي، إنها فرضت حظرا على تأشيرات الدخول على المسؤولين من إثيوبيا وإريتريا المجاورة - التي عبر جيشها الحدود لمحاربة قوات تيجراي.

ولأن التأشيرات سرية بموجب القانون ، لم تذكر الجهة المتضررة ، لكن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات مالية يوم الإثنين على الجنرال فيليبوس ولديوهانيس، رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية، متهمًا قواته بارتكاب مذابح ونهب واغتصاب وتعذيب وقتل المدنيين خارج نطاق القضاء.