الأنبا عِمّانُوئِيل يترأس قداس منح الدرجة الدياكونية للشماس أشرف فاروق

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالسواقي بالأقصر، قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس أشرف فاروق، كما احتفل نيافته بالمناولة الاحتفالية لعدد واحد وأربعين من أبناء وبنات الرعية.

شارك نيافته في الصلاة والاحتفال القمص يوسف أقلاديوس، وكيل عام المطرانية، وراعي الكنيسة، والأب أمجد عزت، الراعي المساعد، ولفيف من كهنة الإيبارشية من مختلف الرعايا، بالإضافة إلى الرهبانيات النسائية، والشمامسة، وشعب الرعية. وألقى نيافة الأب عمانوئيل عظة تحدث فيها عن الأولوية والأهمية التي يوليها يسوع للأطفال، كما أن أسرار الملكوت تتطلب القلب قبل العقل، كما تحدث نيافته أيضًا حول أسرار الكنيسة، والارتباط الجوهري بين سر الإفخارستيا وسر الكهنوت المقدس.

وتطرق نيافته أيضًا إلى دور الشماس الإنجيلي في الكنيسة، كما دعا الشباب إلى الإصغاء لصوت الله، الذي يدعونا من خلال سر الكهنوت المقدس، طالبًا صلاة الجميع من أجل الدعوات الكهنوتية، والحياة المكرسة.

وأشاد نيافة الأنبا عمانوئيل بالمجهود المبذول من قبل الآباء الرعاة، وخدام التعليم المسيحي في تكوين الأجيال المختلفة، طالبًا لهم النعمة والبركة، مختتمًا الاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.