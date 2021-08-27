سكيتروفا.. علاج جديد لعلاج نقص هرمون النمو لدى الأطفال

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء جديد يدعى "Skytrofa" لعلاج نقص هرمون النمو لدى الأطفال.

ووفقًا لموقع "drugs" الخاص بالأدوية والعلاجات الجديدة، فالدواء الجديد يساعد في علاج مرضى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة أو أكثر والذين يزنون 11.5 كجم على الأقل ولديهم فشل في النمو بسبب عدم كفاية إفراز هرمون النمو بشكل طبيعي.

ويأخذ الدواء كحقنة مرة واحدة أسبوعياً، فهو أول منتج معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، حيث يزيد من هرمون النمو عند الأطفال.

وتمثل موافقة اليوم خيارًا جديدًا مهمًا للأطفال المصابين بداء السكري وأسرهم، والذين سيكون لديهم الآن خيار العلاج مرة واحدة في الأسبوع، حيث يمكن أن يقلل هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع من عبء العلاج ويحتمل أن يحل محل علاجات "السوماتروبين" اليومية.

ما هو مرض نقص الهرمون عند الأطفال؟

نقص هرمون النمو هو مرض يتيم خطير يتسم بقصر القامة ومضاعفات التمثيل الغذائي، حيث لا تنتج الغدة النخامية هرمون النمو الكافي، وهو أمر مهم ليس فقط للطول ولكن أيضًا لصحة الطفل وتطوره بشكل عام.

وتلتزم الشركة المنتجة للدواء الجديد بتقديم مجموعة كاملة من برامج دعم المرضى، بما في ذلك تثقيف العائلات حول إجراءات الحقن المناسبة لـ Skytrofa كأول علاج يؤخذ لمرة واحدة في الأسبوع للأطفال المصابين بنقص الهرمون.

لا يستعمل "سكيتروفا" في المرضى الذين يعانون من مرض خطير حاد بعد جراحة القلب المفتوح أو جراحة البطن أو الصدمات العرضية المتعددة، أو إذا كان لديك فشل تنفسي حاد بسبب خطر زيادة معدل الوفيات باستخدام جرعات دوائية من سوماتروبين.

وقد يمنع قصور الغدة الدرقية غير المشخص أو غير المعالج الاستجابة لسكيتروفا، ففي المرضى الذين يعانون من نقص الهرمون، قد يصبح قصور الغدة الدرقية المركزي واضحًا أو يتفاقم أثناء العلاج باستخدام الدواء الجديد.