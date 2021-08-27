وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان حقل زراعة القصب بالشتلات والتنقيط

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إحدى حقول القصب المزروعة بنظام الشتلات والري بالتنقيط .

وأوضح القصير، إن وزارة الزراعة تقوم بالحد من زراعة المحاصيل شرهة استخدام المياه واستنباط أصناف جديدة من الشتلات والتقاوى والبذور قليلة استخدام المياه قصيرة العمر وتحقق إنتاجية عالية ومقاومة للتغيرات المناخية والأمراض وتكون لها مردود اقتصادي كبير على المزارعين .

‏وأضاف القصير أن تجربة زراعة قصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج من التقاوى والأسمدة والطاقة مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تعميم التجربة بعد نجاحها على زراعة القصب في محافظات الصعيد

وناشد ‏وزير الزراعة ، جميع المزراعين الاستفادة من القروض التمويلية غير المسبوقة والتى توفرها الدولة حاليا لمشروع تحديث الري وقال أن القرض بدون فائدة وعلى عشر سنوات، بحضور نواب مجلسى الشعب والشورى وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الأقصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر تحديث أساليب الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر، حيث "القصير" وجه الشكر للقائمين على التجربة وللبنك الزراعي والجهاز المصرفي وقال إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستخدام أحدث أساليب الري والزراعة التى تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

كما أجرى وزير الزراعة حوارًا مع عدد من المزارعين ناقش خلاله معهم عدد من المشروعات الحديثة التي تتبناها الوزارة كما حث المزارعين على تبني أنظمة الري الحديث والتقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتوحيد الحيازات الصغيرة بهدف استغلال وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي.