تراجع «نيكي» في أثر «وول ستريت» مع حذر قبل ندوة جاكسون هول

نزل المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، تماشيا مع انخفاض وول ستريت الليلة الماضية، بفعل حذر بشأن احتمالات تقليص للتحفيز الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت أبكر من المتوقع.

ونزل نيكي 0.36% ليغلق عند 27651.51 نقطة، لكنه ابتعد عن المستوى المتدني الذي سجله في التعاملات الصباحية عند 27641.14 نقطة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34% إلى 1928.77 نقطة، ليتعافى أيضا بشكل جزئي من خسائر مبكرة.

وقال متعامل في السوق بإحدى شركات الأسهم المحلية إن المشترين الذين يعتقدون بأن الأسهم تبدو صفقة رابحة هنا دخلوا، مما قدم بعض الدعم للسوق.

وارتفع نيكي 2.32% هذا الأسبوع، في أكبر صعود منذ مايو، بعد أن ارتد من أدنى مستوى في قرابة ثمانية أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.

لكن اليوم أثرت انخفاضات سجلتها الأسهم ذات الثقل على نيكي على المؤشر ككل، إذ نزل سهم فاست للتجزئة المشغلة لمتاجر يونيكلو 1.13% وتراجع سهم تيريمو كورب المنتجة للإمدادات الطبية 1.78%.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 0.42%، وانخفض سهم مجموعة سوني 0.58% وتراجع سهم تويوتا موتور 0.49%.

وأدت المخاوف من تحول محتمل في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشجيع عمليات بيع واسعة لكنها غير عميقة في وول ستريت الليلة الماضية، في الوقت الذي من المقرر فيه أن يعقد البنك المركزي ندوته الاقتصادية السنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج في وقت لاحق اليوم.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على هبوط، فيما سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أول انخفاض في ست جلسات.

ومن بين النقاط المتألقة في الأسهم اليابانية كانت مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.88% وتقدم سهم أدفانتست 0.76%.



وتصدرت شركات الشحن البحري أول ثلاثة مراكز في قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي، وصعد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 9.96%% وقفز سهم كاواساكي كيسن 7.34% وارتفع سهم نيبون يوسن 6.05%.