مميزات التحول الرقمي لاستخراج بطاقات ذكية خلال أسبوع
انتهجت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعميم التحول الرقمي على مستوى مديريات التموين الذي أثبت نجاحه وأغلق باب الفساد والتلاعب، وساهم في تيسير الإجراءات للمواطنين.
وترصد «الدستور» 5 مميزات للتحول الرقمي لاستخراج بطاقات ذكية:
- سرعة استخراج البطاقات التموينية الذكية في مدة لا تتجاوز أسبوع، حيث يوجد تطبيق على المحمول بمجرد دخول البيانات وأنت في المنزل يتم مراجعتها والتحقق من اسحقاقك وإرسال رسائل تحدد موعد استلام بطاقتك والرقم السري.
- لن يطلب من المواطنين التقدم لمكاتب التموين أو مراكز الخدمة المتطورة أو إرفاق أي مستندات خاصة بالدخل في الموقع الإلكتروني والاكتفاء فقط بتسجيل الرقم القومي.
- بمجرد تسجيل الرقم القومي على موقع دعم مصر أو فتح حساب على الموقع الإلكتروني بوابة مصر الرقمية سيتم التعرف على الدخل من خلال قاعدة البيانات الموحدة والتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية والوزارات الأخرى ستظهر بيانات المواطن كاملة وبالتالي لاحاجة لإرفاق مستندات قد تكون غير سليمة أوغير دقيقة.
- لأول مرة خلال الفترة المقبلة سيتم تخفيض الدورة المستندية لاستخراج البطاقات الذكية لتستغرق ما بين يومين لثلاثة أيام بدلا من أسبوع حاليا، تيسيرا على المواطنين بخفض أوقات الاستغراق والانتظار لفترات طويلة ليستفيد منها المواطنين بأقصى سرعة ممكنة وهذا يحتاج لسرعة الإجراءات على السيستم.
- هناك تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم بمد الوزارة بجميع البيانات لأصحاب الضمان الاجتماعي وبرنامج كرامة وتكافل لمن لم يستخرج له ببطاقة ذكية، وعلى الفور يتم إصدار البطاقات الذكية بحيث لا تزيد عن ٤ أفراد.
- يتم التعامل مع وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات لبرنامج كرامة وتكافل من ضمن الأسر الأولى بالرعاية ويتم استخراج البطاقات لهم وإرسالها لوزارة التضامن الاجتماعي وبالتالي وصولها لأصحابها من خلال تشكيل لجنة للتسليم وتفعيل البطاقات من خلال أصحابها بعد الحصول على الرقم السري.