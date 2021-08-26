مميزات التحول الرقمي لاستخراج بطاقات ذكية خلال أسبوع

انتهجت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعميم التحول الرقمي على مستوى مديريات التموين الذي أثبت نجاحه وأغلق باب الفساد والتلاعب، وساهم في تيسير الإجراءات للمواطنين.

وترصد «الدستور» 5 مميزات للتحول الرقمي لاستخراج بطاقات ذكية: