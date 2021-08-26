محمد أبوالسعد بواب «بيت عز» فى مسلسل «إلا أنا 2»

يشارك المؤلف والسيناريست محمد أبوالسعد كممثل في حكاية “بيت عز” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا 2”، والمقرر انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال “أبوالسعد” في تصريح لـ “الدستور” إن فريق العمل انتهى من التصوير بشكل كامل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل الديكور المخصص للعمل بمنطقة المقطم، مشيرًا إلى أنه يظهر ضمن أحداث العمل كحارس عقار “بواب” بيت عز وهو الاسم نفسه الذي تحمله الحكاية.

وأكد أن أحداث الحكاية تدور في إطار الدراما الاجتماعية وبه لمسة رومانسية وتناقش إحدى القضايا الهامة التي تمس المجتمع، وهو ما سيظهر خلال الحلقات، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

السيناريست محمد أبو السعد

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من حكاية “بيت عز” عبر قناة DMC العامة، وقناة DMC دراما، وتدور أحداث الحكاية في إطار اجتماعي عائلي.

وكان نجوم مسلسل "إلا أنا" بدأوا تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني في أواخر شهر يوليو الماضي، وذلك بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

ويتكون الجزء الجديد من مسلسل "إلا أنا" من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، وتقوم الشركة حاليًا بترشيح أبطال الحواديت والمؤلفين والمخرجين للتعاقد معهم وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الأول على الشاشة.

السيناريست محمد أبو السعد

والمسلسل تم عرض حكاياته كالتالي أولاها حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيري عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.