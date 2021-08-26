هشام عباس لـ«الدستور»: سعيد بجمهور مهرجان القلعة واعتبره من أهم حفلاتى

أعرب النجم هشام عباس عن سعادته البالغة بعودة الروح إلى مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد توقف العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقال هشام عباس لـ"الدستور"، إنه سعيد بالعدد الكبير من الجمهور الذي حضر حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على هامش فعاليات المهرجان، مؤكدا أن مشاركاته فى هذا المهرجان تعتبر من أهم الحفلات التى يقوم بإحيائها خلال مشوارى الفنى.

وأضاف: دائما أنتظر المشاركة فى مهرجان القلعة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية من العام للعام وعندما توقف العام الماضي شعرت بأن هناك شيئا ينقصني، مشيرا إلى أنه دائما يحرص على المشاركة بالمهرجان؛ بسبب حبه للجمهور الذى يأتى لحضور فعاليات المهرجان وقربه منه.

وقدم هشام عباس في حفله الغنائي الذي أقيم أمس بمهرجان القلعة مختارات من أعماله الشهيرة بإيقاعاتها المميزة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني نبيل، وكان منها لمتنا، قول عليا مجنون، وأنا أعمل إيه، حبيتها، حلال عليك، حمادة عزو، كده رضا، لما تكون وحشاني، زمان وأنا صغير، يا ليلة، جمالك خطر، شاري بالغالي، أغلى من العين، ناري نارين، فينه"، بالإضافة لـ"اهربي" أحدث أعماله.

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.