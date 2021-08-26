الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات» تعقد ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل ولقاء حواري حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لرؤساء وحدات التحول الرقمي بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بديوان عام الوزارة.

تأتي الورشة استكمالًا لأنشطة أكاديمية التحول الرقمي التي أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو الماضي خلال لقائه برؤساء الوحدات بهدف تقديم الدعم الفني المستمر للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة. كما تأتي الورشة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الأكاديمية للعاملين والقيادات بنظم المعلومات والتحول الرقمي، مع نخبة من المسئولين والخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدراتهم الرقمية والتخصصية في مجالات عمل الوحدات بهدف استدامة أعمال مصر الرقمية.

وشارك في ورشة العمل 70 من قيادات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي في نحو 41 وزارة وهيئة عامة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناولت الورشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الوحدات، وفى مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومحاورها الرئيسية المُتمثلة في دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لرفع الكفاءة وتعزيز الشفافية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الحيوية، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لتهيئة المواطنين لعصر الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات.

وتم خلال الورشة أيضًا استعراض استراتيجية مركز الابتكار التطبيقي وأهدافه، حيث يسعى المركز إلى المساهمة في تسريع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري واستخدام أنسب التكنولوجيات لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الوطنية الرئيسية وتهيئة البيئة المناسبة لإنشاء مؤسسات مبتكرة.

افتتاح العاصمة الادارية وزارة الاتصالات الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي عمرو طلعت

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

«ملكة جمال الكرسي».. من هي نور إسلام بطلة صورة تيشيرت الزمالك؟

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

تداول نتيجة طالب بالثانوية رغم تحرير «محضر غش».. و«التعليم» تتحقق

رسميًا.. لويس ميكسويني أهلاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل