«الاتصالات» تعقد ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل ولقاء حواري حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لرؤساء وحدات التحول الرقمي بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بديوان عام الوزارة.



تأتي الورشة استكمالًا لأنشطة أكاديمية التحول الرقمي التي أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو الماضي خلال لقائه برؤساء الوحدات بهدف تقديم الدعم الفني المستمر للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة. كما تأتي الورشة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الأكاديمية للعاملين والقيادات بنظم المعلومات والتحول الرقمي، مع نخبة من المسئولين والخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدراتهم الرقمية والتخصصية في مجالات عمل الوحدات بهدف استدامة أعمال مصر الرقمية.



وشارك في ورشة العمل 70 من قيادات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي في نحو 41 وزارة وهيئة عامة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وتناولت الورشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الوحدات، وفى مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومحاورها الرئيسية المُتمثلة في دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لرفع الكفاءة وتعزيز الشفافية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الحيوية، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لتهيئة المواطنين لعصر الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات.



وتم خلال الورشة أيضًا استعراض استراتيجية مركز الابتكار التطبيقي وأهدافه، حيث يسعى المركز إلى المساهمة في تسريع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري واستخدام أنسب التكنولوجيات لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الوطنية الرئيسية وتهيئة البيئة المناسبة لإنشاء مؤسسات مبتكرة.