ترشيد الكهرباء واستمرار حملات «حياة كريمة».. أبرز قرارات جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى استمرار الجامعة في تسيير قوافلها التنموية والتوعوية الشاملة للمساهمة بفاعلية في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات الرئاسية.

ووافق مجلس جامعة كفرالشيخ في اجتماعه على آليات تحويل الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني، بما يضمن إتاحة المادة العلمية في ضوء تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021-2022.

كما أكد رئيس الجامعة على ترشيد إستخدام الكهرباء وتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والأمان لكافة المرافق خلال العُطلة الصيفية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل، فقد أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة استقبل طلاب الثانوية العامة لمساعدة طلاب المرحلة الأولى على تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، منذ السبت الموافق 21/ 8/2021 وحتى أمس الأربعاء الموافق 25/ 8/2021 م، وسيتم تشغيل الخدمة خلال المدة لكل مرحلة تنسيق.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022-2021م وتم تجهيز المعامل والقاعات التي قدمت خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلي والتي تم تجهيزها لتسجيل الرغبات للطلاب داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية وبلغ عدد الطلاب 350 طالبا وطالبة.

وأوضح رئيس الجامعة بأنه تم تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق تيسيراً على أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.