محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة الشهيد محمد عبد الحفيظ بمسقط رأسه بأولاد إلياس

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واجب العزاء في الشهيد البطل المجند "محمد عبد الحفيظ عبد الرؤوف" أحد رجال الجيش المصري، وذلك بمسقط رأسه بقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا والذي استشهد خلال الأعمال القتالية للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء.

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة الشهيد محمد عبد الحفيظ

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الشهيد مقدماً خالص التعازى لهم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر الجميل.

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة الشهيد محمد عبد الحفيظ

رافقه خلال تقديم واجب العزاء فضيلة الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للشئون الاجتماعية.

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة الشهيد محمد عبد الحفيظ

كما وجه محافظ أسيوط رئيس المركز بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة الشهيد قائلًا: إن شهيد اليوم قد ضرب نموذجًا ومثالًا في التضحية والدفاع عن الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصرى ولمصرنا الغالية معلنًا دعمه الكامل لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة من كل سوء.

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة الشهيد محمد عبد الحفيظ