الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يجتمع بالحكومة في مقرها الجديد بمدينة العلمين

مدبولي
مدبولي

بدأ اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمناقشة عددًا من الملفات الهامة والقضايا الشائكة.

وعلي رأس الملفات المقرر مناقشتها اليوم، بحث استعداد الحكومة لافتتاح عددًا من المشروعات القومية ، وعلى رأسها المرحلة الأولى من مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ونحو 6 مدن أخرى جديدة.

ومن المرتقب أيضًا مناقشة أوضاع جائحة كورونا ودراسة أعداد المصابين واستعراض الموقف الخاص بحصول المواطنين على لقاح كورونا والكميات المقرر الحصول عليها قريبًا من الخارج وموقف الإصابات المحلي.

كما يتوقع مناقشة المجلس مدى جاهزية الوزارات للانتقال الحكومي للحي المخصص لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من الشهر المقبل وما إذا كانت هناك أي معوقات يجب إزالتها واتخاذ اللازم.

وعلى أجندة المجلس أيضًا مناقشة سير عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري المعروفة بمبادرة “حياة كريمة”، والتي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل رسمي الشهر الماضي.

كما يناقش المجلس اتخاذ عددًا من القرارات بالموافقة على طلبات مقدمة من قبل عدد من الوزارات وعدد من المحافظات.

 

جنوب وزير السياحة مجلس الوزراء محافظة سياح مشروعات الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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