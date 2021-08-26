اليوم.. نظر دعوى أحمد عز لنقل توأمه من زينة لمدرسة أخرى

تستكمل دائرة الأمور الوقتية بمحكمة مدينة نصر، اليوم الخميس، الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى "فيوتشر".

تفاصيل خلاف الفنان أحمد عز وزينة على مصروفات مدارس أبنائهم

كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

وفي وقت سابق، قضت محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام «عز» بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأقامت الفنانة زينة، دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

وقضت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.

كانت قد أصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.