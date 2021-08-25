العثور على جثة بالطريق الترابي في الدقهلية

عثر أهالي قرية طناح وعزبة الشناوي على جثة شخص متوفي على الطريق الترابي في الدقهلية.

تلقي اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة متوفى على الطريق الترابي بين قرية طناح وعزبة الشناوي.

علي الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى نادر ع. ا. مقيم بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد.

وأكد مصدر أمني أن المتوفى يعاني من مرض السكري، وأثناء سيره في مكان العثور على جثته، أصيب بغيبوبة، وسقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.