الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الضفادع البشرية المصرية».. مكتبة الإسكندرية تحتفي بأبطال عمليات «إيلات والحفار»

أبطال عمليات إيلات
أبطال عمليات إيلات والحفار

افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، ندوة بعنوان "الضفادع البشرية المصرية، أبطال عمليات ميناء إيلات والحفار"، التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بمناسبة إصدار كتاب "أبطال عمليات ميناء إيلات والحفار". 


استضافت الندوة أبطال العمليات ربان عمر عز الدين، وربان نبيل عبد الوهاب، وربان محمود سعد، إلى جانب  يحيى شلش كاتب كتاب "أبطال عمليات ميناء إيلات والحفار"، وحضر الندوة أسر الأبطال، ووفد من قادة القوات البحرية.


قدم الدكتور مصطفى الفقي التحية لأبطال القوات البحرية، معربًا عن اعتزاز مكتبة الإسكندرية بالاحتفاء بالأبطال الموجودين على المنصة، مؤكدًا أنهم أدوا أدوارًا عظيمة وقدموا خدمات جليلة للوطن.


وأكد الفقي على أهمية دور البحرية المصرية في تاريخنا العسكري فهي صاحبة البطولات المشهودة وكانت وستظل من أقوى دروع الوطن داخل القوات المسلحة وخارجها.

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أبطال عمليات إيلات والحفار


من جانبه تحدث الكاتب يحيى شلش عن ظروف كتابة الكتاب حيث ألتقى باللواء عمر عز الدين قبل عامين وبدأت فكرة كتابة الكتاب حيث حاول أن يقدم من خلاله توثيقًا وترتيبًا منظمًا لأحداث وبطولة عمليات إيلات والحفار، مؤكدًا أنه كان حريصًا على الحديث مع كافة الأبطال الموجودين وتقديم الحقائق والوقائع، كما تضمن الكتاب جزءًا تاريخيًا وأيضًا أبرز جانبًا إنسانيًا للأبطال.

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أبطال عمليات إيلات والحفار


وأضاف: "كنت محظوظًا للحديث مع الأبطال الموجودين وكتابة شهاداتهم، كما حرصت على إبراز جهود أبطال آخرين ومنهم لواءات الوحدات الخاصة وإعطائهم حقهم".

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أبطال عمليات إيلات والحفار


من جانبه تحدث اللواء عمر عز الدين عن الكتاب، مؤكدًا أن الكاتب يحيى شلش قدم الحقائق والوقائع حول العمليات بدقة وصدق وأمانة.
وتحدث «عز الدين» عن عمليات ميناء إيلات والحفار وتفاصيل الإغارات التي قامت بها القوات على الميناء والبطولة الكبيرة التي قدمها الأبطال وعلى رأسهم اللواء محمود فهمي الذي اقترح القيام بالعمليات. وعرض صورًا نادرة للأبطال ومقتطفات من صحف عربية وعالمية تناولت خبر العمليات.

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أبطال عمليات إيلات والحفار


وفي كلمته قال الربان نبيل عبد الوهاب إن هذا الكتاب هو أصدق ما كتب عن عمليات إيلات والحفار، وأنه تضمن تفاصيل لم يعرفها هو شخصيًا، إلى جانب العديد من الخلفيات الهامة حول وضع البلد في هذا الوقت.

من جانبه، تحدث ربان محمود سعد عن تفاصيل وأحداث عملية تدمير الحفار الإسرائيلي بساحل العاج التي شارك فيها.

وفي الختام قامت مكتبة الإسكندرية بتكريم عددًا من الأبطال وقادة القوات البحرية.

مكتبة الاسكندرية الضفادع البشرية المصرية إيلات والحفار أبطال عمليات ميناء إيلات مصطفى الفقي دور البحرية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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