الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غداً.. درة تكشف كواليس مسلسل «زي القمر» على «نجوم إف.إم»

درة
درة

تحل الفنانة درة غدا الخميس، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، الذى يذاع عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، وتقدمه المذيعة إنجى على، فى الساعة الثامنة مساءً، لتكشف "درة" للمرة الأولى عن كواليس مسلسلها "زى القمر" الجزء الثانى، الذي سيتم إذاعته خلال الأيام المقبلة.

يدور المسلسل، في حكايات منفصلة، عبارة عن خمسة حلقات لكل حكاية، ويعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

دره تنتظر أيضاً عرض فيلمها الجديد "الكاهن" الذى كتبه محمد ناير وأخرجه عثمان أبولبن ويشارك في البطولة محمود حميدة واياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي.

يذكر أن الموسم الثاني من مسلسل إلا أنا بحكاية "غالية"، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج شيرين عادل، وتقوم ببطولتها الفنانة درة، ومراد مكرم وفراس سعيد وأحمد حلاوة وفرح يوسف.

“حكاية غالية” من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة التي تلعب دور غالية والمسلسل يعبر في جميع حكاياته  عن قضايا نسائية  يناقشها بشكل اجتماعي  ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاته.

وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج  بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل  تغيّر نظرتها للحياة. 

حكاية غالية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم .ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم  و فرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.

وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد  سنوات منذ قدما معا عدد من الاعمال التي حققت  نجاحا جماهيريا  كبيرا  هي "العار" والريان". وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة  مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل .

يذكر أن المسلسل مكوّن من مجموعة من الحكايات، عُرض منه الموسم الأول قبل شهر رمضان الماضي، وضم 3 حكايات، وهي "حتة مني" بطولة الهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، و"مش هنفرح بيكي" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت.

مختلفة نجوم قبل للمرة برنامج تقدم المسلسل الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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