«إير بى إن بى»: سنستضيف 20 ألف لاجئ أفغانى مجانًا فى جميع أنحاء العالم

أعلن براين تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "إير بي إن بي" لإيجارات أماكن السكن، أنَّ الشركة ستبدأ في إيواء 20 ألف لاجئ أفغاني حول العالم في عقارات مُدرَجة على منصتها.



وقال تشيسكي، في سلسلة من التغريدات، إنَّ الشركة ستدفع مقابل هذه الإقامات المؤقتة، التي ستنظمها منصة Airbnb.org، ذراع الشركة غير الربحي، بالإضافة إلى منظمات شريكة ومنظمات مساعدة أخرى.



وحث تشيسكي الأشخاص الراغبين في استضافة عائلة أفغانية لاجئة على التواصل مع الشركة، ودعا قادة الأعمال إلى زيادة دعمهم.



وكتب الرئيس التنفيذي، في منشور على مدونة الشركة: "مع إعادة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان في جميع أنحاء العالم، تمثل أماكن إقامتهم الفصل الأول في حياتهم الجديدة.. وبالنسبة إلى هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم 20 ألفًا، آمل أن يوفر لهم مجتمع (إير بي إن بي) مكانًا آمنًا للراحة والبدء من جديد".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد الماضي، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

وأكد مسؤول أمني غربي على سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.