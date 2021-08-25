فى يومه الخامس.. إقبال كبير على مهرجان سور الأزبكية للكتاب

تزايدت أعداد زوار مهرجان سور الأزبكية للكتب المخفضة في يومه الرابع من الدورة الرابعة، حيث بدأ التوافد منذ صباح اليوم ويستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً بمشاركة 133 مكتبة من مكتبات السور، ويغلب على الأجواء هناك طابعًا احتفاليًا ممزوجة بالفرح والسرور.

مهرجان الأزبكية

وكان الزوار من مختلف الأعمار، وأيضًا كان من بينهم جنسيات أجنبية من الوافدين للدراسة في مصر، كما سيطر الشباب على المشهد وخاصة الفتيات.

يقول أشرف عبدالفتاح، أحد أصحاب المكتبات بسور الأزبكية، إن المهرجان يعتبر فرصة ذهبية لمحبي القراءة وشراء الكتب، خاصة وأن جميع المكتبات تعرض كل ما لديها وتخرج ما هو مخزن في هذه الفترة، وبالتالي سيتواجد أي كتاب يبحث عنه القارئبأسعار بسيطة، وهو الهدف من إقامة المهرجان.

وأضاف: أن المهرجان جاءت فكرته منذ ٤ سنوات تزامنًا مع تحجيم تواجد سور الأزبكية في معرض الكتاب بعد نقله للتجمع الخامس؛ بسبب ضيق المساحات هناك، فتم تدشين المهرجان وكان يقام في شهر يناير من كل عام، ولكن تم إلغاءه العام الماضي لظروف انتشار فيروس كورونا، ولهذا السبب أيضًا تم تأجيله هذا العام حتى شهر أغسطس الجاري.

مهرجان الأزبكية

من جانبه، يقول محمد نادر، شاب عشريني، وأحد زوار المهرجان، إنه لم يكن يعرف أي معلومة عن تنظيم المهرجان وعرفه بالصدفة من خلال مروره لشراء بعض المستلزمات من ميدان العتبة، ورغم كونه لم يكن في حساباته زيارة المهرجان إلا أنه استطاع شراء بعض احتياجاته من الكتب بأسعار بسيطة، مشيرًا إلى أنه ينوي زيارته في وقت لاحق قبل انتهائه بحيث تكون الزيارة مخصوصة له.

وانطلق مهرجان سور الأزبكية للكتاب يوم الجمعة الماضي 20 من شهر أغسطس الجاري، ويستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل بدء من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.