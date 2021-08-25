الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فى يومه الخامس.. إقبال كبير على مهرجان سور الأزبكية للكتاب

مهرجان الأزبكية
مهرجان الأزبكية

تزايدت أعداد زوار مهرجان سور الأزبكية للكتب المخفضة في يومه الرابع من الدورة الرابعة، حيث بدأ التوافد منذ صباح اليوم ويستمرة حتى  الساعة  العاشرة مساءً بمشاركة 133 مكتبة من مكتبات السور، ويغلب على  الأجواء هناك طابعًا احتفاليًا ممزوجة بالفرح والسرور.

 

مهرجان الأزبكية

وكان الزوار من مختلف الأعمار، وأيضًا كان من بينهم جنسيات أجنبية من الوافدين للدراسة في مصر، كما سيطر الشباب على المشهد وخاصة الفتيات.

يقول أشرف عبدالفتاح، أحد أصحاب المكتبات بسور الأزبكية، إن المهرجان يعتبر فرصة ذهبية لمحبي القراءة وشراء الكتب، خاصة وأن جميع المكتبات تعرض كل ما لديها وتخرج ما هو مخزن في هذه الفترة، وبالتالي سيتواجد أي كتاب يبحث عنه القارئبأسعار بسيطة، وهو الهدف من إقامة المهرجان.

وأضاف: أن المهرجان جاءت فكرته منذ ٤ سنوات تزامنًا مع تحجيم تواجد سور الأزبكية في معرض الكتاب بعد نقله للتجمع الخامس؛ بسبب ضيق المساحات هناك، فتم تدشين المهرجان وكان يقام في شهر يناير من كل عام، ولكن تم إلغاءه العام الماضي لظروف انتشار فيروس كورونا، ولهذا السبب أيضًا تم تأجيله هذا العام حتى شهر أغسطس الجاري.

مهرجان الأزبكية

من جانبه، يقول محمد نادر، شاب عشريني، وأحد زوار المهرجان، إنه لم يكن يعرف أي معلومة عن تنظيم المهرجان وعرفه بالصدفة من خلال مروره لشراء بعض المستلزمات من ميدان العتبة، ورغم كونه لم يكن في حساباته زيارة المهرجان إلا أنه استطاع شراء بعض احتياجاته من الكتب بأسعار بسيطة، مشيرًا إلى أنه ينوي زيارته في وقت لاحق قبل انتهائه بحيث تكون الزيارة مخصوصة له.

وانطلق مهرجان سور الأزبكية للكتاب يوم الجمعة الماضي 20 من شهر أغسطس الجاري، ويستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل بدء من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

مهرجان سور الأزبكية كتب المخفضة الدورة الرابعة جنسيات أجنبية الشباب فرصة ذهبية القراءة وشراء الكتب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

«الدستور» تنشر روشتة التصدى للسلالة الجديدة: المواجهة باللقاحات

مفاجأة.. كارتيرون مهدد بالرحيل عن الزمالك رغم قرب حسم الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

تستمر ليومين.. ماذا قال بينيت عن زيارته الأولى لواشنطن؟

واشنطن ستفتتح قنصلية لها في القدس الشرقية قريباً .. ماذا سيفعل “بينيت”؟

استعداداً لأي مواجهة.. الجيش الإسرائيلي يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط غزة