تستمر ليومين.. ماذا قال بينيت عن زيارته الأولى لواشنطن؟

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فتح قنصليتها لدى الفلسطينيين داخل مدينة القدس المحتلة، خلال الفترة المقبلة.

وتنوى واشنطن استئناف العمل قريبًا في قنصليتها لدى السلطة الفلسطينية، ومقرها القدس المحتلة، والتي تتواصل مع الفلسطينيين وتقدم الخدمات القنصلية لهم، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي.

وترفض السلطات الإسرائيلية محاولات واشنطن لعودة عمل قنصليتها لدى الفلسطينيين داخل القدس، لما يروه أنه يعد ضمنيا تشكيك في اعترافها بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

تفاصيل زيارة بينيت إلى واشنطن

وتأتي تلك التقارير بالتزامن مع توجه نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة، وهي زيارة تستمر لمدة يومين.

وسيلتقي بينيت بالرئيس الأمريكي، بعد غدٍ الخميس، فيما تعد تلك الزيارة الرسمية هي الأولى التي يجريها إلى الولايات المتحدة، منذ توليه منصبه كرئيس للوزاراء في إسرائيل خلال شهر يونيو الماضي، فيما أشار مصدر إسرائيلي كبير إن الملف الإيراني سيكون الأبرز في تلك المباحثات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سألتقي في واشنطن بعدة مسؤولين حكوميين كبار منهم وزيري الخارجية والدفاع، فهناك حكومة جديدة في إسرائيل تتمتع بروح التعاون، وسنتحدث عن العديد من الملفات، بما في ذلك إيران وبرنامجها النووي".

وتابع: "سنتحدث عن وقف برنامج إيران النووي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا وأزمة المناخ وتفشي كورونا.

من جانبه، قال يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه التقى ببينيت قبل توجهه إلى واشنطن، موضحًا أنهم ينتظرون نجاح هذه الزيارة نظرًا لأهميتها القصوى، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».



في السياق ذاته، أصدر البيت الأبيض، بيانًا، أن زيارة بينيت ستعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب، مؤكدًا أن المحادثات ستتركز على ملفات الأمن الإقليمي والعالمي، بما فيهما الملف الإيراني.