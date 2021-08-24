الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسجل 166 إصابة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 408600،كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2409 حالات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 112 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه تم تسجيل  583 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 402420 حالة.

وزارة الصحة الكويتية كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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