إعلان نتائج برامج الدراسات العليا لتجارة عين شمس إلكترونيًا

أعلنت الدكتورة هيام وهبة، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ظهور نتائج برامج الدراسات العليا الأكاديمية اليوم عبر الصفحة الرسمية لكلية التجارة على الموقع الرسمي لجامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

أضافت أنه سيتم فتح باب التقدم بالالتماسات على نتيجة امتحانات الدراسات العليا خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ وحتى الأحد الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

وعقدت امتحانات الدراسات العليا أيام السبت من كل أسبوع خلال الفترة من ٢٩ مايو الي ١٥ يوليو ٢٠٢١ وقد شهدت أداء ما يقرب من (2446 طالب وطالبة) لامتحانات مرحلة الدبلومات، (328 طالب وطالبة) بمرحلة الماجستير ، (175 طالب وطالبة) بمرحلة الدكتوراه.

وبدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

-الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر لعدد طلاب 22954

-الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر لعدد طلاب 16293

-%الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.

ويقدر عدد طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية 118.2 ألف طالب وطالبة يمثلون 18.2% من إجمالى طلاب الثانوية العامة 2021 والبالغ عددهم 649.3 ألف طالب وطالبة، وتستقبل طلبات تسجيل الرغبات إما من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل الحاسبات بمختلف الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرها منظومة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.