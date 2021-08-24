الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن ضحايا انهيار سقالة فى مبنى بـ6 أكتوبر

ضحايا انهيار سقالة
ضحايا انهيار سقالة

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثث ضحايا حادث سقوط سقالة خاصة بأعمال البناء.

واستعلمت عن الحالة الصحية لسبعة مصابين آخرين فى الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

ولقي اثنان مصرعهما وأصيب 7 عمال بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سقالة خاصة بأعمال البناء، بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد سقوط سقالة خاصة بأعمال البناء بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 عمال، نتيجة سقوط السقالة خلال استخدامها في أعمال المعمار بمبنى تحت الإنشاء، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.

التصريح بدفن أكتوبر ضحايا انهيار سقاله النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر أعمال البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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