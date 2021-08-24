التصريح بدفن ضحايا انهيار سقالة فى مبنى بـ6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثث ضحايا حادث سقوط سقالة خاصة بأعمال البناء.

واستعلمت عن الحالة الصحية لسبعة مصابين آخرين فى الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

ولقي اثنان مصرعهما وأصيب 7 عمال بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سقالة خاصة بأعمال البناء، بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد سقوط سقالة خاصة بأعمال البناء بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 عمال، نتيجة سقوط السقالة خلال استخدامها في أعمال المعمار بمبنى تحت الإنشاء، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.