الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال افتتاح منفذ للاتصالات.. طلعت: رأس مالنا ثقة العميل (صور)

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أحد منافذ شركة الإتصالات المصرية بميدان المحطة.

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جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات 

حيث أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة داخل منفذ الإتصالات، واستفسر من العاملين حول مستوى الخدمات المقدمة وعدد العملاء.

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جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات 

ومن ناحيته قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لابد التركيز على العميل قائلً:ا ''العميل أهم حاجة.. رأس مالنا ثقة العميل فينا"، موضحًا أن شركة ''we'' ستظل الأول دائمًا يكفي أنها تحمل اسم مصر.

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جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات 

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين محافظة أسوان ووزارة الإتصالات.

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جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات 

و تمثلت في بروتوكول تعاون بين المحافظة والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب الخريجين، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة والمتعلقة بتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل مع المواطن في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات 

جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات
جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات
جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات
جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات
جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات
جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات
جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات
جولة محافظ أسوان ووزير الاتصالات
الاتصالات وزير الاتصالات محافظ أسوان قطاع الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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