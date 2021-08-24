إحالة 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة وبندقية خرطوش للمحاكمة

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 أشخاص متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة بندقية خرطوش بدون ترخيص للمحاكمة العاجلة.

تعود الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم في سيارة ملاكي حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.