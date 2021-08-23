الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأرقام.. «الإحصاء» يكشف خريطة التبادل التجاري مع دول أفريقيا

التبادل التجاري
التبادل التجاري

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول إفريقيا سجلت 373.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 223.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 149.6 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر لكينيا 33.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 19.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق بزيادة 13.1 مليون دولار خلال عام، يليها صادرات مصر لإثيوبيا بقيمة 8.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 4.7 مليون دولار، كما بلغت صادرات جنوب إفريقيا 7.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 4.4 مليون دولار.

وفي المقابل، سجلت واردات مصر من دول افريقيا 111.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 77 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34.7 مليون دولار، وسجلت الواردات من كينيا 27.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 10.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 17.2 مليون دولار، كما بلغت الواردات من جنوب إفريقيا 4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 5.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 1.8 مليون دولار، كما تراجعت الواردات من إثوبيا لـ 822 ألف دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 468 ألف دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكه طازجة بنسبة 70.9٪.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪).

الاحصاء صادرات مصر واردات أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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