خلال 5 أشهر.. الصادرات المصرية لأسواق أمريكا الشمالية تتخطى مليار دولار

سجلت صادرات مصر لدول أمريكا الشمالية ارتفاعًا إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 899 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 224.7 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت لـ 881.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 572.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 309.1 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات لكندا لـ 231.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 317.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 85.5 مليون دولار.

وفي المقابل، سجلت واردات مصر من دول أمريكا الشمالية 2.8 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 442 مليون دولار.

وبلغت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية 2.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.076 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 602.5 مليون دولار، كما بلغت وارداتها من كندا 105.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 254.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 149.4 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكه طازجة بنسبة 70.9٪.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪).