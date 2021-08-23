الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترودو: كندا تطالب بفرض عقوبات على طالبان خلال قمة مجموعة السبع

جستن ترودو
جستن ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الإثنين، إن كندا ستدفع دول مجموعة السبع الأخرى للنظر في فرض عقوبات جديدة على طالبان عند عقد لقاء المجموعة افتراضيا يوم غد الثلاثاء.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يقود حاليًا مجموعة السبع، التي تضم أيضًا الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، إلى عقد الاجتماع يوم أمس الأحد للرد على استيلاء طالبان على أفغانستان.

ويخطط جونسون للضغط من أجل المزيد من العقوبات الاقتصادية ووقف المساعدات الإنسانية إذا ارتكبت طالبان انتهاكات لحقوق الإنسان وسمحوا باستخدام البلاد كملاذ للإرهابيين.

وقال ترودو للصحفيين، اليوم الإثنين، إنه سيشارك في الاجتماع ويؤيد خطة جونسون لتضييق الخناق على طالبان.

وردًا على سؤال عما إذا كان يفضل العقوبات الاقتصادية، قال: "بالتأكيد"، "أولًا وقبل كل شيء، طالبان معترف بها بالفعل بموجب القانون الكندي ككيان إرهابي. عندما نعقد اجتماع مجموعة السبع في وقت قريب، سنناقش بالتأكيد ما يمكننا القيام به وما يجب علينا فعله".

وخلال جولته الانتخابية في هاليفاكس، تجنب ترودو الأسئلة حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي هو المسئول عن الفوضى التي أعقبت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. بدلًا من ذلك، قال ترودو “إن التركيز الكامل للحكومة الكندية في الوقت الحالي هو إخراج الناس إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن”، كما رفض الإفصاح عما إذا كان سيطلب من بايدن تمديد الموعد النهائي في 31 أغسطس لسحب جميع القوات الأمريكية من المطار.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

طالبان ترودو مجموعة السبع كندا أفغانستان هاليفاكس

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وائل لطفي

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